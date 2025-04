Genova peculato ai danni dell' attore Paolo Calissano a processo l' avvocato che gli amministrava i beni

attore che si tolse la vita quattro anni e mezzo fa Il giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini ha rinviato a giudizio l’avvocato Matteo Minna, l’amministratore di sostegno di Paolo Cali Ilgiornaleditalia.it - Genova, peculato ai danni dell'attore Paolo Calissano, a processo l'avvocato che gli amministrava i beni Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il legale è accusato pure di falso e altri reati. Avrebbe sottratto oltre mezzo milione di euro all'che si tolse la vita quattro anni e mezzo fa Il giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini ha rinviato a giudizio l’Matteo Minna, l’amministratore di sostegno diCali

Peculato ai danni di Paolo Calissano, chiesto il processo per l'avvocato che ne era amministratore di sostegno.

