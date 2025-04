Turci lancia la Juve in chiave Champions | Credo che abbia qualcosa in più delle altre competitor considerando questi tre fattori

Turci, giornalista di DAZN, ha espresso un parere su chi sarà la squadra favorita per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: Juve favorita!

La bagarre per un posto nella prossima Champions League vede la Juve nel lotto delle favorite. A dirlo è Tommaso Turci, che si è espresso così in ESCLUSIVA ai microfoni di MilanNews24.

PAROLE – «Sul discorso Champions Credo che la Juve abbia un qualcosa in più considerando calendario, competizioni e il trend che ha intrapreso con l'arrivo di Tudor».

