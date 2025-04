Dazi FT | Fed pronta a agire per stabilità mercati se necessario

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 apr. (askanews) – La Federal Reserve è assolutamente preparata a utilizzare l’armamentario dei suoi strumenti per stabilizzare i, se la situazione dovesse richiederlo. Lo ha assicurato Susan Collins, presidente della Fed di Boston, intervistata dal Financial Times. “Istanno continuando a funzionare bene e non vediamo problemi di liquidità”, ha precisato. Tuttavia, ove servisse la Banca centrale degli Stati Uniti “dispone di strumenti per intervenire sulle preoccupazioni riguardo al funzionamento del mercato o sulle liquidità. In altre situazioni di tensioni “abbiamo dovuto dispiegare diversi strumenti piuttosto rapidamente – ha ricordato -. E siamo assolutamente prepararti a farlo se”. (fonte immagine: Federal Reserve Bank of Boston). L'articolo, FT: Fedperseproviene da Ildenaro.