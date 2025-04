No ai fondi Pnrr per i dazi una strada pericolosa che penalizzerebbe il Sud | parla il direttore Svimez Bianchi

direttore Luca Bianchi, dall’osservatorio Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) come guarda alla guerra dei dazi ingenerata da Trump e che effetto comporta su quei territori – penso proprio al Mezzogiorno – che presentano delle maggiori e storiche vulnerabilità socioeconomiche?“L’imposizione di dazi da parte di Trump – ad oggi è in vigore una tariffa generalizzata del 10% su tutti i beni importati e una tariffa specifica del 25% su Auto, acciaio e alluminio, oltre a quella monstre (145%) sui prodotti cinesi – avrà un impatto significativo sull’intera economia europea, con particolare riferimento all’Italia, data la rilevanza del mercato statunitense per le sue esportazioni (circa 63 miliardi di euro nel 2024, oltre il 10% del totale). Questa misura colpirà tutte le regioni italiane, incluso il Mezzogiorno. Lanotiziagiornale.it - “No ai fondi Pnrr per i dazi, una strada pericolosa che penalizzerebbe il Sud”: parla il direttore Svimez, Bianchi Leggi su Lanotiziagiornale.it Luca, dall’osservatorio(Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) come guarda alla guerra deiingenerata da Trump e che effetto comporta su quei territori – penso proprio al Mezzogiorno – che presentano delle maggiori e storiche vulnerabilità socioeconomiche?“L’imposizione dida parte di Trump – ad oggi è in vigore una tariffa generalizzata del 10% su tutti i beni importati e una tariffa specifica del 25% su Auto, acciaio e alluminio, oltre a quella monstre (145%) sui prodotti cinesi – avrà un impatto significativo sull’intera economia europea, con particolare riferimento all’Italia, data la rilevanza del mercato statunitense per le sue esportazioni (circa 63 miliardi di euro nel 2024, oltre il 10% del totale). Questa misura colpirà tutte le regioni italiane, incluso il Mezzogiorno.

"No ai fondi Pnrr per i dazi, una strada pericolosa che penalizzerebbe il Sud": parla il direttore Svimez, Bianchi. Dazi, Confimpresa: "Il ricorso ai fondi del Pnrr non è una soluzione". Dazi Usa, Confimpresa: "Il ricorso ai fondi del Pnrr non è una soluzione". Ovovia, la lettera romana che dice stop: "Non può avere accesso ai fondi PNRR". «Il governo bluffa sul Pnrr, asili nido e comuni senza fondi». Bertucco contro il governo Meloni: «Fondi Pnrr in ritardo e basta tagli o i Comuni non potranno garantire i servizi ai cittadini». Ne parlano su altre fonti

Dazi, Confimpresa: "Il ricorso ai fondi del Pnrr non è una soluzione" - "Non credo ci sia bisogno di utilizzare i fondi del Pnrr per sostenere le imprese. Non credo sia la misura appropriata perché ora ci troviamo di fronte a una trattativa commerciale. E in questi casi l ... (repubblica.it)

PNRR e i fondi a rischio: l’incertezza di Italia 1 Giga e 5G Italia - Il rischio di dirottamento dei fondi PNRR per Italia 1 Giga e 5G Italia verso la difesa solleva preoccupazioni sul rispetto delle scadenze. (drcommodore.it)

Cgil, crescono gli iscritti: più giovani. Landini sui fondi Pnrr contro l’effetto dazi: «Saccheggio» - Il segretario generale: «Folle che l’Italia agisca senza l’Europa. Governo confuso». Nel 2024 i tesserati al sindacato rosso salgono a 5 milioni e 173 mila: ... (repubblica.it)