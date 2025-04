Disastro ad Affari tuoi Roberta vittima della cattiveria del dottore che le sfila i soldi poi il colpo di scena finale

Affari tuoi trasmessa venerdì 11 aprile è stata inizialmente Disastrosa per Roberta, la pacchista del Lazio. Aveva pescato il pacco da 200mila euro, ma è caduta nella trappola del dottore e li ha lasciati andare per 10 euro. Poi, il colpo di scena finale.

