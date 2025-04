Noia e tanti soldi a disposizione | le confessioni dei giocatori

Ladei ritiri della Nazionale, la disponibilità di, il senso di onnipotenza, l’esempio dei colleghi più anziani, il bisogno di rientrare dai debiti accumulati, inserendo colleghi calciatori nel giro. Sono tenti i motivi che avrebbero spinto alcuni dei più fortiitaliani a sprofondare nella palude delle scommesse. Come raccontano Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi agli inquirenti.Nicolò Fagioli“Prima di sapere di essere indagato scommettevo praticamente tutti i giorni”, mette a verbale Fagioli il 23 giugno 2023. “Ho iniziato a scommettere quando mi trovavo a Torino dall’ottobre/novembre 2022”. E ancora, “una volta entrati sull’account il giocatore può fare la puntata senza anticipare somme di denaro perché l’organizzazione attribuisce un credito che nel caso specifico era di 20mila euro, che io ho sforato.

