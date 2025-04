L' omicidio del capo ultrà Boiocchi 6 arresti | Berretta ha affermato di essere il mandante C' è anche il sorianese Simoncini

omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo della curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, presunti responsabili, nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra. Indagini con riscontri e scaturite anche. Feedpress.me - L'omicidio del capo ultrà Boiocchi, 6 arresti: “Berretta ha affermato di essere il mandante”. C'è anche il sorianese Simoncini Leggi su Feedpress.me Svolta nell’di Vittorio, lo storicodella curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, presunti responsabili, nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra. Indagini con riscontri e scaturite

