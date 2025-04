Laverita.info - Caravaggio: la grande mostra a Palazzo Barberini

Leggi su Laverita.info

In occasione del Giubiileo 2025, inaugurata ala(e attesissima)dedicata a Michelangelo Merisi detto il. Tra opere famosissime e meno note, esposti 24 capolavori, tra cui l'Ecce Homo, la tela «perduta e ritrovata» attualmente custodita al Museo del Prado di Madrid e rientrata in Italia per la prima volta dopo secoli.