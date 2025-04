Gp del Qatar di MotoGp Morbidelli domina la pre-qualifiche Bagnaia secondo

Morbidelli a conquistare e a realizzare il miglior crono nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar. Nella tappa odierna del motomondiale, il pilota del Team VR46 ha fatto il tempo di 1'50"830, strappando l'ottima posizione sul traguardo a Pecco Bagnaia, che ha ottenuto il secondo posto. Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio (Desmosedici Vr46) subito dietro.Gli altri piazzamenti – Fonte AnsaQuinto tempo per Alex Marquez, attuale leader del mondiale, con la Ducati Gresini e sesto per Fabio Quartararo con la Yamaha. Nella terza fila virtuale si sono piazzati anche Pedro Acosta e Maverick Vinales (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), mentre Johann Zarco con la Honda si è preso l'ultimo posto per evitare domani la Q1. Molta fatica anche sotto i riflettori per Jorge Martin, che ha portato la sua Aprilia in 20/a posizione, come aveva fatto nella prima sessione.

