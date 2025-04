Dalla rottura al riavvicinamento | Italia Viva guarda al centrosinistra

centrosinistra che sia la base dell’alternativa a questo governo di destra che, secondo noi, sta facendo male a questo Paese.” Parole e desideri di Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di Italia Viva, che ieri, ospite della trasmissione In Dino veritas, ha suonato la tromba per proporre “alle altre forze che si oppongono al governo Meloni un accordo-pacchetto che, attraverso le altre regioni che andranno al voto, trovi un’omogeneità di tutte queste forze, partendo dal rispetto delle singole realtà territoriali e dell’esigenza di costruire una proposta che sia convincente per l’alternativa a questa destra.” In sostanza: Italia Viva desidera fortissimamente fare parte dell’ammucchiata antimeloniana.L’alleanza del “tutti contro”Secondo Borghi, i numeri “dicono che se tutte le opposizioni al governo Meloni si unissero tra loro, il governo Meloni andrebbe a casa. Lanotiziagiornale.it - Dalla rottura al riavvicinamento: Italia Viva guarda al centrosinistra Leggi su Lanotiziagiornale.it “Noi vogliamo cooperare per costruire un’alleanza di un nuovoche sia la base dell’alternativa a questo governo di destra che, secondo noi, sta facendo male a questo Paese.” Parole e desideri di Enrico Borghi, senatore e vicepresidente di, che ieri, ospite della trasmissione In Dino veritas, ha suonato la tromba per proporre “alle altre forze che si oppongono al governo Meloni un accordo-pacchetto che, attraverso le altre regioni che andranno al voto, trovi un’omogeneità di tutte queste forze, partendo dal rispetto delle singole realtà territoriali e dell’esigenza di costruire una proposta che sia convincente per l’alternativa a questa destra.” In sostanza:desidera fortissimamente fare parte dell’ammucchiata antimeloniana.L’alleanza del “tutti contro”Secondo Borghi, i numeri “dicono che se tutte le opposizioni al governo Meloni si unissero tra loro, il governo Meloni andrebbe a casa.

