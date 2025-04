Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Nonostante il problema nella FP1, è stata una giornata positiva”

Un buon lavoro per. Il giovanissimo pilota in forza alla Mercedes ha stampato il quinto tempo in occasione della FP2 valida per il GP del Bahrain, atto numero quattro del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena in quel di Shakir.Prova di grande consistenza quella del bolognese, il quale ha segnato un ritardo di +0.722 rispetto al migliore diOscar Piastri (leader in 1:30.505), cedendo il passo alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto a +0.540 dal vertice. Una volta giunto in Mixed Zone, il classe 2006 ha commentato quanto fatto: “Purtroppo ho avuto uncon l’intercooler della macchina, quindi ho dovuto fermarmi e non ho potuto guidare per il resto della sessione, il che ovviamente è stato un peccato perché non si voleva sprecare nemmeno un giro“, ha dettoai microfoni ufficiali della F1.