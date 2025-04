Ha 106 anni ma le fissano un' udienza nel 2027

2027, la signora Erminia Digianantonio avrà 108 anni. E forse – nell’udienza fissata dal giudice di pace in una data così lontana per un’ultra centenaria - riuscirà a farsi le proprie ragioni e a riscuotere un buono postale fruttifero di 1000 lire emesso nel 1957. Tgcom24.mediaset.it - Ha 106 anni ma le fissano un'udienza nel 2027 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nel, la signora Erminia Digianantonio avrà 108. E forse – nell’fissata dal giudice di pace in una data così lontana per un’ultra centenaria - riuscirà a farsi le proprie ragioni e a riscuotere un buono postale fruttifero di 1000 lire emesso nel 1957.

Clandestino in Italia dal 2000 ha 106 anni: la questura gli concede il permesso di soggiorno - Roma - Ha 106 anni il “clandestino” più anziano presente sul territorio italiano. A lui, in via eccezionale, la questura di Roma concederà il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Questa la ... (ostiatv.it)