Volley Civitanova e Piacenza in casa per riaprire le serie di semifinali con le big Perugia e Trento

semifinali. Perugia ha vinto nettamente gara1 contro Civitanova e Trento si è aggiudicata la battaglia contro Piacenza, conclusa al quinto set. Tra sabato e domenica le due serie prenderanno una strada ben precisa dopo due sfide che si preannunciano incerte e tutt'altro che scontate. La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia, con l'obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida. Si gioca all'Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in gara1 dei quarti.

