La casa degli sguardi recensione dell’esordio alla regia di Luca Zingaretti

recensione de La casa degli sguardi, esordio alla regia di Luca Zingaretti: un film sull'elaborazione del lutto e su quanto possa essere distruttivo sfuggire al doloreLuca Zingaretti esordisce alla regia di un lungometraggio (dopo aver sperimentato il fascino della macchina da presa in alcuni capitoli de Il commissario Montalbano) proponendo al pubblico un film che non fa sconti a nessuno. Ricorrendo alla sincerità più che alla benevolenza, La casa degli sguardi affronta il tema dell'elaborazione del lutto mostrando come il dolore possa facilmente portare all'autodistruzione. Spontanea e verace l'interpretazione di Gianmarco Franchini, supportata dalla pacata maturità dello stesso Zingaretti.Dalla morte di mammaMarco ha 20 anni e una grande capacità di sentire, avvertire ed empatizzare con il dolore del mondo, scrive poesie, e cerca nell'alcool e nelle droghe "la dimenticanza", quello stato di incoscienza impenetrabile anche all'angoscia di esistere e di vivere.

