Levante Vision&Drone Festival | Foto Ema presenta come main sponsor con il progetto The Cage

Foto Ema al Levante Vision&Drone Festival con "The Cage": un' opportunità e uno strumento per poter testare i droni volando in sicurezza. Levante Vision&Drone Festival è ormai l'evento più atteso in Italia su Fotografia aerea, droni e videomaking. Anche quest'anno, Foto Ema sarà main sponsor.

Weekend a Genova e dintorni: Mezza Maratona, Sagra della Farinata, Street Food, Drone Festival, Robot Valley e altro. In Liguria il Levante Vision & Drone Festival 2025. Meteo Liguria, domenica delle Palme bagnata: le previsioni. Gli eventi di oggi, mercoledì 9 aprile. In Fiera del Levante il Seminario Internazionale di B-VISA 2030. Nella Baia del Silenzio il Levante Vision & Drone Festival. Ne parlano su altre fonti

