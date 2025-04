Ucraina l’inviato di Trump va da Putin Nuovi aiuti a Kiev

Ucraina. Nuovi aiuti per Kiev in arrivo. Trattative in corso tra Stati Uniti e Russia. Mentre sul campo si continua a morire.Servizio di Andrea Domaschio Ucraina, l’inviato di Trump va da Putin. Nuovi aiuti a Kiev TG2000. Tv2000.it - Ucraina, l’inviato di Trump va da Putin. Nuovi aiuti a Kiev Leggi su Tv2000.it Il conflitto inperin arrivo. Trattative in corso tra Stati Uniti e Russia. Mentre sul campo si continua a morire.Servizio di Andrea Domaschiodiva daTG2000.

'Trump verso sanzioni alla Russia senza un accordo sull'Ucraina entro aprile'. Ucraina, l’inviato di Trump va da Putin. Nuovi aiuti a Kiev. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. In corso l’incontro tra Putin e Witkoff. Guerra Ucraina Russia, la Casa Bianca: "Trump frustrato con Putin e Zelensky". LIVE. Guerra in Ucraina, l'inviato di Trump Witkoff oggi incontrerà Putin. Il Cremlino: "Non ci sarà svolta". Ucraina, verso un nuovo colloquio tra Trump e Putin. Ne parlano su altre fonti

Guerra in Ucraina «La Russia si deve muovere»: gli USA stringono su Putin per un cessate il fuoco - Washington alza la pressione su Mosca: l'inviato americano Witkoff consegna a Putin un ultimatum per fermare la guerra entro aprile, mentre Trump avverte che senza un cessate il fuoco scatteranno nuov ... (bluewin.ch)

Mano sul cuore per salutare Putin, il gesto dell’uomo di Trump – Foto - Il Fatto di domani. Guerra Russia-Ucraina, l'inviato Usa Witkoff accolto da Putin, ma il Cremlino frena: "Nessuna svolta". Dazi, la Cina porta al 125% le tariffe sulle merci americane e invita l'Ue a ... (informazione.it)

Guerra in Ucraina, l’inviato di Trump Witkoff oggi incontrerà Putin. Il Cremlino: “Non ci sarà svolta” - Steve Witkoff, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è atterrato poche ore fa a Mosca, dove incontrerà il leader russo Vladimir Putin ... (fanpage.it)