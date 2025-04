Garlasco concessa semilibertà ad Alberto Stasi La mamma di Chiara Poggi | Speriamo di non incontrarlo mai

Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. Dovrà tornare la sera a Bollate. Leggi su Fanpage.it ha ottenuto la. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni per l'omicidio diavvenuto nel 2007 a, potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale. Dovrà tornare la sera a Bollate.

