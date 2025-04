Lanotiziagiornale.it - Bloccato l’ascensore sociale: gli italiani temono per il futuro dei figli

Dimmi chi sono i tuoi genitori e ti dirò cosa ne sarà della tua vita. Il concetto emerso dal report realizzato da Legacoop in collaborazione con Ipsos, sintetizzando, sembra essere questo: solo tresu dieci, infatti, credono che i propripossano aspirare a una posizionemigliore. L’analisi evidenzia come cresca la percezione delle diseguaglianze sociali ma anche del blocco del. Nello specifico, la diseguaglianza cresce – secondo gli intervistati – per la possibilità di accesso ai servizi sanitari di qualità e alla casa, così come per le discriminazioni di genere. A crescere, poi, sono anche le percezioni di fratture sociali più forti, con un blocco sostanziale del. Basti pensare che ben seisu dieci si collocano nella parte inferiore della piramidementre, come detto, solo tre su dieci credono che i propripossano aspirare a una posizionemigliore.