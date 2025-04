Caos dazi quanto costano a Trump | Il partito teme il peggio

dazi introdotti dall’amministrazione Trump, promessi durante la campagna elettorale, stanno generando un acceso dibattito all’interno del partito repubblicano. Nonostante il presidente abbia ancora tre anni per recuperare consensi, il suo indice di gradimento è sceso di 14 punti percentuali, come rivelato da un sondaggio di Economist/YouGov. Il calo è stato registrato soprattutto dopo l’annuncio delle tariffe «reciproche», provocando un certo nervosismo tra deputati e senatori repubblicani in vista delle elezioni di Midterm del 2026.Elezioni di Midterm e preoccupazioni interneLe elezioni congressuali, previste tra soli 18 mesi, rappresentano una sfida delicata per il partito repubblicano, già storicamente penalizzato dall’elettorato che preferisce un Congresso di opposizione alla Casa Bianca. Thesocialpost.it - Caos dazi, quanto costano a Trump: “Il partito teme il peggio” Leggi su Thesocialpost.it introdotti dall’amministrazione, promessi durante la campagna elettorale, stanno generando un acceso dibattito all’interno delrepubblicano. Nonostante il presidente abbia ancora tre anni per recuperare consensi, il suo indice di gradimento è sceso di 14 punti percentuali, come rivelato da un sondaggio di Economist/YouGov. Il calo è stato registrato soprattutto dopo l’annuncio delle tariffe «reciproche», provocando un certo nervosismo tra deputati e senatori repubblicani in vista delle elezioni di Midterm del 2026.Elezioni di Midterm e preoccupazioni interneLe elezioni congressuali, previste tra soli 18 mesi, rappresentano una sfida delicata per ilrepubblicano, già storicamente penalizzato dall’elettorato che preferisce un Congresso di opposizione alla Casa Bianca.

Titoli bancari travolti in borsa dal caos dazi, ecco il punto sul risiko italiano dopo il sell-off. Caos dazi e guerra commerciale? Un'occasione storica per l'Europa - Periscopionline.it - l'informazione verticale. Container e spedizioni fermi: così porti e merci cinesi precipitano nel caos. Cina-Usa e il caos dazi, ecco tutti i numeri della guerra sui social. Dazi, le Borse oggi. Trump: “L’Ue ci frega, dovrà comprare energia da noi”. Caos dazi, Monti al vetriolo: "La pratica di Trump è una minaccia, gli Usa non sono più una democrazia". Ne parlano su altre fonti

Caos dazi, affondano le borse - Buongiorno. Quella di ieri è stata ancora una giornata difficile per le borse di tutto il mondo, a causa della guerra commerciale innescata dal presidente americano Donald Trump, mentre l'Unione europ ... (corriere.it)

I dazi di Trump costano 100 miliardi all’Europa: “Un colpo per meccanica e auto made in Italy” - ROMA – Il 25% sull’acciaio e sull’alluminio da un mese, il 20% su tutte le merci: così i dazi di Trump costeranno 104,4 miliardi di euro all’Unione europea. I conti li fa Teha Group, in occasione dell ... (informazione.it)

Borsa: frenata con caos dazi e lavoro Usa, a Milano (-0,48%) scivola Leonardo (-6%) - strette tra il caos sui dazi americani (dopo il congelamento per Canada e Messico, il presidente Trump valuta sanzioni per Mosca fino a quando non ci sara' il cessate il fuoco in Ucraina ... (ilsole24ore.com)