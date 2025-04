Secoloditalia.it - Xi Jinping licenzia il “numero due” dell’esercito cinese: è la prima volta in 60 anni di dittatura comunista

Xihato dal suo incarico il generale He Weidong, ilduee terzo nella gerarchia militare assoluta. Secondo cinque fonti citate dal Financial times, si tratta dell’ultima purga del leaderal potere dal 2012, che ha come obiettivo l’eliminazione della corruzione dagli apparati dello stato. Inoltre, il giornale americano ha inoltre sottolineato che un evento del genere non avveniva da 60nella. Per giunta, Weidong era anche vicepresidente della Commissione militare centrale, guidata da Xi, e tra i 24 componenti del Politburo del Partito. Dal Financial Times qualcuno crede che il militare sia stato interrogato mentre qualcun’altro si limita a dire che non ricopre più l’incarico.Su di lui si stava concentrando l’attenzione anche della Cnn, dal momento che il militare non compare più in pubblico dall’11 marzo in occasione della cerimonia di chiusura delle ‘Due sessioni’, ossia l’evento politico dell’anno in Cina.