F1 Lewis Hamilton | Passo avanti in FP2 ma dobbiamo lavorare per ridurre il gap

Lewis Hamilton non può certamente dirsi soddisfatto del suo venerdì a Sakhir. Il quarantenne inglese della Ferrari si è piazzato in ottava posizione a 1? dalla McLaren di Oscar Piastri nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quinto Charles Leclerc a mezzo secondo con l’altra SF-25.“La FP1 è stata piuttosto complicata poiché il caldo ha reso difficile trovare grip, e dunque non è stata una sessione particolarmente rappresentativa. Nel secondo turno abbiamo fatto un Passo avanti: il giro con le soft sembrava buono, ma sono andato un po’ lungo all’ultima curva e ho perso tempo“, racconta il sette volte campione iridato al sito ufficiale della Rossa.Situazione non esaltante anche nella simulazione di gara, con McLaren che ha fatto il vuoto a livello di Passo mentre la Scuderia di Maranello è rimasta in linea con le prestazioni delle Mercedes: “I nostri giri in configurazione gara sono stati costanti, ma gli altri sembrano competitivi in tutte le condizioni. Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Passo avanti in FP2, ma dobbiamo lavorare per ridurre il gap” Leggi su Oasport.it È ancora presto per trarre delle conclusioni, manon può certamente dirsi soddisfatto del suo venerdì a Sakhir. Il quarantenne inglese della Ferrari si è piazzato in ottava posizione a 1? dalla McLaren di Oscar Piastri nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quinto Charles Leclerc a mezzo secondo con l’altra SF-25.“La FP1 è stata piuttosto complicata poiché il caldo ha reso difficile trovare grip, e dunque non è stata una sessione particolarmente rappresentativa. Nel secondo turno abbiamo fatto un: il giro con le soft sembrava buono, ma sono andato un po’ lungo all’ultima curva e ho perso tempo“, racconta il sette volte campione iridato al sito ufficiale della Rossa.Situazione non esaltante anche nella simulazione di gara, con McLaren che ha fatto il vuoto a livello dimentre la Scuderia di Maranello è rimasta in linea con le prestazioni delle Mercedes: “I nostri giri in configurazione gara sono stati costanti, ma gli altri sembrano competitivi in tutte le condizioni.

Hamilton dopo le libere del GP Bahrain: "Fatto un passo in avanti tra FP1 e FP2". F1 | GP Bahrain 2025, Libere, Hamilton: “In FP2 un passo avanti. Long run costanti, ma gli altri sono competitivi”. Delusione Leclerc: “Ho faticato. Fin dall’inizio ero un passo indietro rispetto a Lewis”. Ferrari, PREOCCUPATA per Lewis Hamilton e il suo ritmo. Qualifica Sprint, Leclerc: "Ho faticato a tenere il passo di Hamilton, un peccato il 4° posto". La griglia di partenza del GP Cina di Formula 1 2025: Hamilton vince la gara sprint. Ne parlano su altre fonti

