La Cina porta al 125% i dazi agli Usa, ricorre al Wto e cerca sponde Ue.

Pechino promette che non ci saranno ulteriori ritorsioni sui, ma intanto rilancia con una nuova e pesante contromisura: le sovrattasse sui beni americani salgono al. Una risposta che segna un nuovo picco nella guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma non finisce qui. Il presidente Xi Jinping ha aperto un nuovo fascicolo all’Organizzazione mondiale del commercio e ha rivolto un appello all’Unione europea per un’azione comune contro l’escalation tariffaria., Pechinonell’Unione europea contro gli UsaXi ha invitato Bruxelles a collaborare con Pechino per “resistere insieme alle prepotenze unilaterali”. In un clima sempre più teso, larispolvera anche la retorica rivoluzionaria. Da giorni Mao Ning, alla guida dell’Ufficio comunicazione del ministero degli Esteri, sta rilanciando sui social – sia in patria sia su X – citazioni di Xi Jinping, ma anche massime patriottiche di Mao Zedong.