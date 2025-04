Capraia e Limite incidente con la moto | grave un uomo in codice rosso in ospedale

Capraia e Limite, 11 aprile 2025 – Brutto incidente nella serata di oggi nel comune di Capraia e Limite dove un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dalla moto. Momenti di paura tra la gente che passava dal luogo dell’incidente in quel momento. Sono stati proprio alcuni passanti a dare l’allarme ai numeri di emergenza. La vittima, un 48enne, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli con un politrauma. Una brutta caduta. Sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo, ma la ricostruzione dell’incidente è in corso E’ accaduto in viale Matteotti. La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 19,30. Durante i soccorsi l'uomo è rimasto cosciente. Lanazione.it - Capraia e Limite, incidente con la moto: grave un uomo, in codice rosso in ospedale Leggi su Lanazione.it , 11 aprile 2025 – Bruttonella serata di oggi nel comune didove unè rimastomente ferito a seguito di una caduta dalla. Momenti di paura tra la gente che passava dal luogo dell’in quel momento. Sono stati proprio alcuni passanti a dare l’allarme ai numeri di emergenza. La vittima, un 48enne, è stata trasportata inal pronto soccorso dell'San Giuseppe di Empoli con un politrauma. Una brutta caduta. Sembra che il centauro abbia fatto tutto da solo, ma la ricostruzione dell’è in corso E’ accaduto in viale Matteotti. La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 19,30. Durante i soccorsi l'è rimasto cosciente.

