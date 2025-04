Afghanistaneseguite 4 condanne a morte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.25 Quattro persone sono state messe apubblicamente in Afghanistan, il numero più alto in un solo giorno dal ritorno al potere dei talebani. Lo annuncia la Corte suprema di Kabul, che in precedenza aveva annunciato l'esecuzione di tre uomini condannati per omicidio. "Siamo sconvolti dalle 4 esecuzioni avvenute nelle province di Badghis, Nimroz e Farah", ha scritto l'ufficio Onu per i diritti umani su X,esortando "le autorità de facto in Afghanistan a imporre una moratoria alla pena di