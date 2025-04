Incidente tra due auto in Valsamoggia | morta una donna gravi tre bambini

Valsamoggia (Bologna), 11 aprile 2025 – Frontale in Valsamoggia, nella vecchia Bazzanese: morta una donna di 70 anni, tre bambini gravi e altri due feriti. L’Incidente si è verificato alle 17.30. Sul posto cinque ambulanze e l’elisoccorso. A perdere la vita una signora classe ‘55, residente a Sasso Marconi, che era bordo dell’auto insieme al marito. Secondo le prime ricostruzioni in via Risorgimento, all’altezza dell’incontro con via Alicata, al confine del territorio con il comune di Zola Predosa, un’auto che proveniva da Bologna, in direzione Valsamoggia, ha invaso la corsia. Nel frontale tra una Nissan Qashqai e una Hyundai è morta la 70enne. Coinvolto anche un terzo veicolo, una Toyota RAV4, a cui sono arrivati addosso i pezzi dei veicoli che si sono scontrati nel frontale. A Crespellano immediati i soccorsi del 118 e della polizia locale di Valsamoggia. Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Bologna), 11 aprile 2025 – Frontale in, nella vecchia Bazzanese:unadi 70 anni, tree altri due feriti. L’si è verificato alle 17.30. Sul posto cinque ambulanze e l’elisoccorso. A perdere la vita una signora classe ‘55, residente a Sasso Marconi, che era bordo dell’insieme al marito. Secondo le prime ricostruzioni in via Risorgimento, all’altezza dell’incontro con via Alicata, al confine del territorio con il comune di Zola Predosa, un’che proveniva da Bologna, in direzione, ha invaso la corsia. Nel frontale tra una Nissan Qashqai e una Hyundai èla 70enne. Coinvolto anche un terzo veicolo, una Toyota RAV4, a cui sono arrivati addosso i pezzi dei veicoli che si sono scontrati nel frontale. A Crespellano immediati i soccorsi del 118 e della polizia locale di

Frontale tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini. Violento frontale tra auto: morta una donna, feriti due bambini. L’Aquila: scontro tra due auto a Bazzano, feriti lievemente i conducenti. Tragico incidente a Calderara di Reno vicino Bologna: scontro tra auto e bus, un morto e 20 feriti. Esce di strada e si ribalta con l'automobile, incidente mortale in Abruzzo. Autostrada A1, due morti in un incidente tra Calenzano e il bivio per Bologna. Ne parlano su altre fonti

Frontale tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini - Nell’incidente al confine con Zola Predosa sono rimaste ferite anche altre due persone, portati al Maggiore in codice due. I piccoli invece sono in codice tre. Coinvolto inoltre un terzo veicolo ... (msn.com)

Incidente stradale mortale in Valsamoggia: una donna perde la vita - Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale mortale ha scosso la comunità di Valsamoggia, nel Bolognese. Un frontale tra tre veicoli ha portato alla morte di una donna di 70 anni, mentre diversi alt ... (notizie.it)

Schianto frontale sulla vecchia Bazzanese: una donna di 70 anni morta, tre minori gravi - Dai primi accertamenti, la donna sembra viaggiasse in auto con il marito, rimasto anche lui ferito, e il nipote di 10 anni. Feriti anche una ragazzina di 12 anni, in modo grave, e un bambino di 8 anni ... (bologna.repubblica.it)