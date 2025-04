La guerra e il sesso

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non si sente più parlare di nordcoreani che combattono in Ucraina al fianco dei russi. Ne deduco che o sono stati sgominati o era una balla. Alessio Empolivia emailGentile lettore, senza dubbio la seconda che ha detto, perché i nordcoreani ci sono, ma nel Kursk russo, non in Ucraina. Quando Kiev mostrò le foto di due prigionieri presunti nordcoreani, scrivemmo che era una frottola: i tratti somatici non erano coreani ma mongoli. In Russia vivono da secoli diversi popoli mongoli, che sono cittadini russi. Ma l’Ucraina non è nuova a invenzioni fantasiose. Se lafosse un film di Hollywood, Kiev avrebbe già vinto l’Oscar. Di contro la stampa italiana ha quasi ignorato che nei giorni scorsi i russi hanno compiuto due stragi di ufficiali Nato in Ucraina. La prima il 28 marzo a Dnipro, da dove parte un gran numero di attacchi missilistici alla Crimea.