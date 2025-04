La 78 edizione di Cannes con Juliette

Juliette Binoche presidente della giuria alla 78° edizione di CannesLa 78° edizione del Festival di Cannes accoglie una giuria presieduta dalla stella del cinema franceseIl Festival di Cannes 2025, che si terrà dal 13 al 24 maggio, avrà come presidente della giuria l’acclamata attrice Juliette Binoche, simbolo del cinema francese e internazionale. La sua esperienza e il suo sguardo sensibile alla complessità delle storie cinematografiche faranno da guida nell’analizzare la selezione di film in competizione per la Palma d’Oro, il premio più ambito del festival.Una giuria all’insegna dell’eccellenza e della varietàJuliette Binoche PH WPJuliette Binoche, con la sua carriera luminosa e una filmografia che spazia da Haneke a Assayas, da Kiarostami a Godard, è senza dubbio una delle figure più emblematiche del panorama cinematografico mondiale. Bollicinevip.com - La 78° edizione di Cannes con Juliette Leggi su Bollicinevip.com Binoche presidente della giuria alla 78°diLa 78°del Festival diaccoglie una giuria presieduta dalla stella del cinema franceseIl Festival di2025, che si terrà dal 13 al 24 maggio, avrà come presidente della giuria l’acclamata attriceBinoche, simbolo del cinema francese e internazionale. La sua esperienza e il suo sguardo sensibile alla complessità delle storie cinematografiche faranno da guida nell’analizzare la selezione di film in competizione per la Palma d’Oro, il premio più ambito del festival.Una giuria all’insegna dell’eccellenza e della varietàBinoche PH WPBinoche, con la sua carriera luminosa e una filmografia che spazia da Haneke a Assayas, da Kiarostami a Godard, è senza dubbio una delle figure più emblematiche del panorama cinematografico mondiale.

Cannes 78°, la Selezione. In concorso Martone e Wes Anderson. Scarlett Johansson debutta da regista. Cannes 2025, Juliette Binoche presidente della giuria della 78ª edizione del Festival. Juliette Binoche è la presidente di giuria del 78° Festival di Cannes. Juliette Binoche presidente della giuria del 78° Festival di Cannes. Cannes 2025, Juliette Binoche sarà la presidente di giuria. Cannes, Juliette Binoche presiederà la giuria del 78° festival. Ne parlano su altre fonti

Cannes 78. Presentati i film di quest’anno, scelti fra quasi 3000 proposte - ll delegato generale Thierry Frémaux e Iris Knobloch presidente del festival di Cannes, hanno presentato a Parigi il programma della 78ma edizione che si terrà ... (dazebaonews.it)

Festival di Cannes 2025, in arrivo il programma dei film e gli ospiti: tutto quello che c'è da sapere sulla 78ª edizione - Tra gli eventi cinematografici più attesi dell'anno, nella mattinata di giovedì 10 aprile alle Thierry Frémaux e Iris Knobloch annunceranno il programma del Festival di Cannes 2025, che sarà possibile ... (vogue.it)

Cannes 78°, la Selezione. In concorso Martone e Wes Anderson. Scarlett Johansson debutta da regista - Oggi gli annunci dal cinema Ugc-Montparnasse di Parigi dei film scelti per il festival sotto la direzione di Thierry Frémaux e con Juliette Binoche come presidente di giuria ... (msn.com)