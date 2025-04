Thesocialpost.it - La concorrente in crisi dopo il Grande Fratello: “Sto cadendo, ho bisogno di una mano”

È un periodo complicato per Shaila Gatta, che sta attraversando un momento difragilità emotiva e fisica.la sua partecipazione al, la ballerina ed ex velina ha condiviso sui social uno sfogo toccante in cui racconta il suo stato di salute precario, aggravato da un’ondata di odio mediatico che l’ha travolta nelle ultime settimane.A colpirla duramente, oltre alla pressione psicologica, sono stati anche gli effetti sul corpo: Shaila ha rivelato di aver perso 4,5 chili e di sentirsi esausta, confusa e “come un pezzo di vetro”. La ballerina ha parlato apertamente del proprio malessere in alcune Instagram Stories, spiegando di essere “caduta” e di averedi aiuto per rialzarsi. È stato proprio nel terzo paragrafo del suo lungo messaggio che ha affidato al web la sua confessione più intima: “Stoe questa volta hodi una”.