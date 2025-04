Iltempo.it - Polizia dona a Mattarella macchina fotografica primi '900 e foto segnaletica De Gasperi

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 173esimo anniversario di fondazione delladi Stato, ha ricevuto al Quirinale il Capo della- Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. Il capo dello Stato ha ricevuto in dono unadei'900 utilizzata per leai sospettati e unadi Alcide Descattata quando venne arrestato. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev