Calciomercato.it - Dzeko, ritorno gratis in Serie A: destinazione impensabile

Leggi su Calciomercato.it

PossibileinA per Edinalla soglia dei 40 anni. L’attaccante continua a brillare in Turchia, spunta laa sorpresaAlla soglia dei 40 anni, ancora in Europa, Edinnon smette di regalare gol e assist. Lo sta facendo in Turchia con la maglia del Fenerbahce, sotto la gestione di Josè Mourinho: l’attaccante ex Roma ed Inter ha finora realizzato 19 reti e fornito 7 assist nelle 46 presenze stagionali tra tutte le competizioni., clamorosoinA? La possibile(Foto LaPresse) – Calciomercato.itIl centravanti bosniaco ha lasciato il segno anche in Europa League, con 3 gol e 3 assist, nonostante l’eliminazione della squadra di Mourinho agli ottavi di finale contro i Rangers.ha da poco compiuto 39 anni e ne compirà 40 il 17 marzo 2026.