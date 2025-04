Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 il programma e gli arbitri della 28^ giornata

Prima B la Castelfrettese potrebbe volare in Promozione con una vittoria o un pareggio con un 1-X dell'Ostra a Montemarciano. Scontro play-off tra Borghetto e Olimpia Marzocca, sfide salvezza San Biagio-Castelleonese e Castelbellino-Sampaolese. In Seconda, il Le Torri Castelplanio potrebbe vincere il campionato se il Cupramontana perde, anche il Loreto a un passo dal trionfo VALLESINA, 11 aprile 2025 – Sarà giornata di verdetti la 28^ in Prima e Seconda Categoria? Potrebbe arriva la promozione, infatti, per Castelfrettese in Prima B, Le Torri Castelplanio in Seconda C e Loreto in Seconda D. Andiamo a scoprire quello che succederà tra sabato 12 e domenica 13 aprile.L'analisi della Prima CategoriaGirone B – San Biagio-CastelleoneseQueste due squadre non possono sbagliare in questo scontro diretto.

