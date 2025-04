Napolitoday.it - Strage del bus sull'A16, sentenza definitiva: I nomi e le pene per tutti i condannati

Leggi su Napolitoday.it

la condanna a sei anni di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ritenuto colpevole delladi Monteforte Irpino: il 28 luglio 2013 un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga lungo l’A16, provocando la morte di 40 persone.