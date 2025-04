Lanotiziagiornale.it - Scandalo scommesse, roulette e poker online: il vizio pagato con i finti rolex

Ennesimo terremotosulla Serie A. O meglio, una nuova scossa di quelloche nel 2023 aveva terremotato il campionato italiano e che aveva come protagonisti i giocatori-scommettitori Niccolò Fagioli e Sandro Tonali (già perdonati con pene blandissime). Ma, nonostante gli sforzi di Lega e Serie A per “minimizzare”, ieri il caso è riesploso.La procura di Milano, infatti, ha indagato 12 calciatori “perché, partecipavano ai giochi non autorizzati sulle piattaforme non legali (attività proibita ai giocatori, anche se lenon riguardavano partite di calcio, ndr)”. Tra i nomi finiti sotto indagine, oltre a quelli di Fagioli, Tonali, figurano anche quelli di Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Firpo.