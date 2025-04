Musetti batte Tsitsipas a Montecarlo e conquista la semifinale | sfatato il tabù greco

Montecarlo, 11 APRILE 2025 – Una vittoria dal sapore speciale per Lorenzo Musetti, che oggi ha conquistato l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo battendo Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Il tennista azzurro non solo ha ribaltato un match iniziato in salita, ma ha anche spezzato un tabù personale: contro il greco non aveva mai vinto nei cinque precedenti. Ora il bilancio si apre e il torneo monegasco regala a Musetti una delle sue vittorie più significative in carriera.Il match era partito nel peggiore dei modi per l'azzurro. Il primo set, durato appena 40 minuti, ha visto un Tsitsipas dominante, preciso al servizio e letale nello scambio, tanto da chiudere il parziale con un netto 6-1. Musetti appariva contratto e impreciso, spesso in difficoltà nei turni di battuta e vittima di troppi errori gratuiti.

