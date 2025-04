Udinese-Milan 0-2 uno-due terribile di Leao e Pavlovic | volano i rossoneri

Leao ha sbloccato la sfida tra Udinese e Milan con una perla balistica di rara bellezza: rossoneri avanti alla 'Bluenergy Arena'

Udinese-Milan, Conceiçao: “Gimenez fuori”. Poi chiude al modulo a due punte - Rossoneri in campo domani al Friuli alle 20.45, il tecnico: “Maignan? Contro il razzismo, tutti. Siamo tranquilli: in caso, ci saranno le autorità competenti”. Dopo la denuncia dei cori l’anno scorso, ... (ilgiorno.it)

Serie A, il pronostico di Udinese-Milan: ultima chiamata per il Diavolo, Combo 2+Gol da 4 volte la posta - Incontro numero 100 in Serie A tra le due formazioni, e nei 99 precedenti il Milan si è imposto in 44 occasioni contro le 19 dei friulani, 36 i pareggi. Negli ultimi 4 confronti si sono alternati ... (assopoker.com)

Il Milan subisce tanti gol, ma l'Udinese fatica trovare chi possa farli - L'Udinese, tra pausa nazionali e due trasferte consecutive, non gioca di fronte al proprio pubblico dal 15 marzo, quando perse per 1 a 0 contro il Verona ... targata Okafor nel finale, da 2-1 a 2-3 in ... (udinetoday.it)