JuventusNews24Convocati Lecce per la Juve, Giampaolo può godere di abbondanza: spicca solo un assente per la gara di domani seraMarco Giampaolo ha stilato l’elenco dei calciatori per la gara Juve Lecce, 32ª giornata della Serie A Enilive: assente soltanto Marchwinski.Questa la lista dei Convocati:PORTIERI30. Falcone 1. Früchtl 32. SamoojaDIFENSORI 6. Baschirotto25. Gallo 4. Gaspar12. Guilbert19. Jean99. Sala44. Tiago Gabriel17. VeigaCENTROCAMPISTI 5. Berisha 29. Coulibaly14. Helgason77. Kaba75. Pierret 8. Rafia20. RamadaniLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Convocati Lecce per la Juve, Giampaolo deve rinunciare a un solo giocatore: la lista completa per la sfida dell’Allianz Stadium! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24per lapuò godere di abbondanza: spiccaun assente per la gara di domani seraMarcoha stilato l’elenco dei calciatori per la gara, 32ª giornata della Serie A Enilive: assente soltanto Marchwinski.Questa ladei:PORTIERI30. Falcone 1. Früchtl 32. SamoojaDIFENSORI 6. Baschirotto25. Gallo 4. Gaspar12. Guilbert19. Jean99. Sala44. Tiago Gabriel17. VeigaCENTROCAMPISTI 5. Berisha 29. Coulibaly14. Helgason77. Kaba75. Pierret 8. Rafia20. RamadaniLeggi suntusnews24.com

Lecce, i convocati di Giampaolo per la Juventus. Giampaolo: “Con la Juve serve un Lecce che faccia la partitona”. Giampaolo carica il Lecce: “Con la Juve serve una partitona”. Convocati Lecce per la Juve, la lista completa!. Lecce, i convocati per la partita con la Juventus: 26 giocatori a disposizione di Giampaolo, l'elenco completo. QUI LECCE - I convocati di Giampaolo, out solo Marchwinski. Ne parlano su altre fonti

di redazionentusnews24per lapuò godere di abbondanza: spiccaun assente per la gara ...

Convocati Lecce, la lista completa di Giampaolo contro la Juve. Assente solo un giocatore - Convocati Lecce, la lista completa contro la Juve. Ecco le decisione ufficiale di Marco Giampaolo Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato i seguenti calciatori per la gara Juventus – Lecce, 32ª giorna ... (calcionews24.com)

Sabato Juventus-Lecce, Giampaolo ne chiama 26: assente solo Marchwinski - Il Lecce ha diramato sui propri profili social la lista dei 26 convocati per la partita di domani contro la Juventus. Marco Giampaolo dovrà rinunciare. (tuttomercatoweb.com)

Juventus-Lecce: ecco i convocati di Giampaolo - Il tecnico Marco Giampaolo ha diramato le convocazioni per la gara di domani tra Juventus e Lecce in programma per le ore 20:45. Unico indisponibile il polacco Filip Marchwinski, impegnato nel recuper ... (pianetalecce.it)