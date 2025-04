LIVE Bielorussia-Italia 2-1 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | Yakubov riporta avanti i bielorussi

DIRETTA LIVE7.29 Occasione Italia! Motta crossa basso verso il secondo palo, Luksha non riesce a bloccare il pallone ma lo sposta quel tanto che basta per eludere l’intervento di Barichello7.43 Dalcin conquista metri palla al piede, poi va al tiro guadagnando un calcio d’angolo8.06 Noooo. Brutto errore di Venancio che non riesce a girare verso la porta il cross basso di Barichello.8.46 Dubkov intercetta il pallone e guadagna la rimessa laterale. Vedremo se e quando l’Italia deciderà di giocarsi l’extra player per cercare un prezioso pareggio9.18 Tiro al volo di Motta co il sinistro. Il pallone viene deviato da Rossetti e per poco termina alla sinistra del palo.9.30 Luksha respinge sulla conclusione dalla distanza di Motta. È un assedio dell’Italia in questo momento9. Oasport.it - LIVE Bielorussia-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: Yakubov riporta avanti i bielorussi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.29 Occasione! Motta crossa basso verso il secondo palo, Luksha non riesce a bloccare il pallone ma lo sposta quel tanto che basta per eludere l’intervento di Barichello7.43 Dalcin conquista metri palla al piede, poi va al tiro guadagnando und’angolo8.06 Noooo. Brutto errore di Venancio che non riesce a girare verso la porta il cross basso di Barichello.8.46 Dubkov intercetta il pallone e guadagna la rimessa laterale. Vedremo se e quando l’deciderà di giocarsi l’extra player per cercare un prezioso pareggio9.18 Tiro al volo di Motta co il sinistro. Il pallone viene deviato da Rossetti e per poco termina alla sinistra del palo.9.30 Luksha respinge sulla conclusione dalla distanza di Motta. È un assedio dell’in questo momento9.

Road to EURO 2026, come una finale: Bielorussia-Italia, segui LIVE E DIRETTA STREAMING. EUROship Point, Italfutsal a Malta per la sfida con la Bielorussia. Samperi: "Gara da dentro o fuori. Saremo pronti". L’orgoglio dell’Italia: dominio e vittoria con la Bielorussia, riaperta la corsa alla qualificazione mondiale. Ora l’ultimo atto con la Svizzera. Sorteggio Mondiali: gironi e avversarie Italia. Road EURO 2026, Malta-Italia: segui la DIRETTA VIVO AZZURRO TV. Inizia con la Bielorussia il Round 2 delle Azzurrine: la sfida in diretta streaming su Vivo Azzurro TV. Ne parlano su altre fonti

LIVE Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Bielorussia ed ... (oasport.it)

Road to EURO 2026, come una finale: Bielorussia-Italia, segui LIVE E DIRETTA STREAMING - EuroshipPoint. Italia a Malta per chiudere i conti del girone 2 delle qualificazioni a EURO 2026, la cui fase finale si disputerà in Lettonia e Lituania dal 20 gennaio al 7 febbraio. Battere la Bielor ... (divisionecalcioa5.it)

Nazionale U19 Femminile – Inizia con la Bielorussia il Round 2 delle Azzurrine: la sfida in diretta streaming su Vivo Azzurro TV - Ci siamo: domani prenderà ufficialmente il via il Round 2 della Nazionale femminile Under 19 ... dove è previsto il primo match azzurro di qualificazione con la Bielorussia (calcio d’inizio alle ore ... (calciofemminileitaliano.it)