Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il regolarista australiano verso la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semidell’ATP ditra Lorenzoed Alex De. Chi vince affronterà nell’atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Per l’Italia si tratta della seconda semiconsecutiva nel Principato, dopo che nel 2024 Jannik Sinner fu sconfitto tra le polemiche dal greco Stefanos Tsitsipas, eliminato in questa edizione ai quarti proprio da.Sono due i precedenti trae De: il bilancio è in perfetta parità sull’1-1. Nel 2022, al 1° turno degli Australian Open, il padrone di casa si impose per 3-6, 6-3, 6-0, 6-3. L’azzurro si prese la rivincita nel 2024, avendo la meglio ai sedicesimi del Queen’s per 1-6, 6-4, 6-2.