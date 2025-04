Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il nigeriano può accordarsi coi bianconeri a una condizione! L’attaccante vuole che Madama centri quel traguardo: la situazione!

di RedazionentusNews24, ipossono mettere le mani sul centravanti: fondamentale, però, è il raggiungimento di!Gianni Balzarini “avverte” la. Attraverso il proprio canale You Tube, il giornalista ha ramificato il calciomercatoin relazione alla Champions League. Competizione, quest’ultima, che Victorintende giocare.PAROLE – «C’è un mercato di un tipo qualora laandasse in Champions, si potrebbe verificare un altro mercato, se lanon va in Champions. Anche perché se non ti qualifichi per la Champions non è che tanti giocatori potranno dirti di sì: se giocherai in Champions, ti dicono di sì. La butto lì: ammesso che lapossa strappare la disponibilità di massima a, quest’ultimo vuol giocare la Champions».