Il Mondiale per Club fa visita all’Inter | il trofeo è nel cuore di Milano!

trofeo del Mondiale per Club arriva direttamente a Milano. L’Inter accoglie il gioiello, direttamente nel cuore della città, in attesa di debuttare nel torneo il prossimo giugno.COUNTODOWN – Per l’Inter si avvicina sempre di più il debutto al Mondiale per Club del 2025. Sul calendario la data è segnata di rosso: il 17 giugno, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, contro i messicani del Monterrey. Poi seguiranno le sfide contro gli Urawa Red Diamonds e il River Plate, rispettivamente il 21 e il 25 giugno, entrambe al Lumen Field di Seattle. Nell’attesa che il fatidico momento arrivi, è direttamente il trofeo a fare visita al Club interista in quel di Milano.L’Inter ospita il trofeo del Mondiale per Club: ecco dove trovarlo a Milano!TAPPA MILANESE – Il trofeo del Mondiale per Club, infatti, nei mesi che procedono l’inizio del torneo, sta compiendo un tour: ogni tappa coinvolge la città di appartenenza delle squadre partecipanti. Inter-news.it - Il Mondiale per Club fa visita all’Inter: il trofeo è nel cuore di Milano! Leggi su Inter-news.it Ildelperarriva direttamente a. L’Inter accoglie il gioiello, direttamente neldella città, in attesa di debuttare nel torneo il prossimo giugno.COUNTODOWN – Per l’Inter si avvicina sempre di più il debutto alperdel 2025. Sul calendario la data è segnata di rosso: il 17 giugno, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, contro i messicani del Monterrey. Poi seguiranno le sfide contro gli Urawa Red Diamonds e il River Plate, rispettivamente il 21 e il 25 giugno, entrambe al Lumen Field di Seattle. Nell’attesa che il fatidico momento arrivi, è direttamente ila farealinterista in quel di.L’Inter ospita ildelper: ecco dove trovarlo a!TAPPA MILANESE – Ildelper, infatti, nei mesi che procedono l’inizio del torneo, sta compiendo un tour: ogni tappa coinvolge la città di appartenenza delle squadre partecipanti.

Mondiale per Club 2025, la coppa a San Siro per Inter-Cagliari. Mondiale per Club 2025, al vincitore 115 milioni di euro: ecco la distribuzione completa del montepremi. Haaland può saltare anche Norvegia-Italia, l'ammissione del City: "Speriamo di averlo per il Mondiale". La Juventus e la gestione dei giocatori in prestito in vista del Mondiale per Club. Dazn trasmetterà gratis il Mondiale per club 2025. Re Carlo III fa visita al Tottenham per celebrare l’impatto del club sulla comunità. Ne parlano su altre fonti

Il Mondiale per Club fa visita all’Inter: il trofeo è nel cuore di Milano! - Il trofeo del Mondiale per Club arriva direttamente a Milano. L'Inter accoglie il gioiello, direttamente nel cuore della città, in attesa di debuttare nel - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

Mondiale per Club 2025, la coppa a San Siro per Inter-Cagliari - L'Inter si prepara ad accogliere tra le mura di San Siro la coppa del Mondiale per Club. Per il momento però, si tratta solo di una visita: il trofeo infatti sta facendo il tour delle città e degli st ... (sportmediaset.mediaset.it)

Mondiale per club 2025, la Fifa conferma l'esclusione del Leon: la difesa dei messicani smontata da un documento - Dopo che i messicani si sono appellati al Tas, la Fifa ha pubblicato un report di 55 pagine in cui si spiegano nel dettaglio le ragioni dell'esclusione ... (sportmediaset.mediaset.it)