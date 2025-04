La ricetta Usa per i migranti? Gestiti come pacchi Amazon

migranti come Amazon Prime». Lo ha detto davvero, in un discorso pubblico, davanti alla platea della Border Security Expo di Phoenix. Nessuno ha finto indignazione. Nessuno si è alzato. Perché la trasformazione delle persone migranti in oggetti da spedire — pacchi da smaltire con intelligenza artificiale, da "caricare sugli aerei" come merci in saldo — è già normalizzata.Il linguaggio segue l'ideologia: se il migrante è un prodotto, allora l'espulsione è un algoritmo, non una violenza. Non c'è trauma, non c'è storia, non c'è vita. C'è solo il problema logistico di "riempire i posti liberi" con efficienza, come si fa in magazzino.

