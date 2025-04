Lettera43.it - Iran e Stati Uniti, al via i colloqui per un accordo sul nucleare

Alla vigilia deiprevisti in Oman tra, Teheran si è detta disposta a tentare un percorso di dialogo riguardo al proprio programma, ma ha anche minacciato l’espulsione degli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a causa di non meglio precisate «minacce esterne». «Lungi dal fare spettacolo e limitarsi a parlare davanti alle telecamere, Teheran sta cercando unreale ed equo», ha dichiarato Ali Shamkhani, consigliere della guida supremaiana Ali Khamenei, tramite un messaggio pubblicato su X. Lo stesso Shamkhani ha evidenziato che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi parteciperà all’incontro con «piena autorità per i negoziati indiretti con l’America».La tensione tra, tra sanzioni e il «il possibile attacco a Teheran» di TrumpSteve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump per il Medio Oriente, ha affermato: «La linea rossa sta nel prevenire che Teheran usi come arma le sue capacità nucleari», pur specificando che lo smantellamento del programmaiano non esclude la possibilità di un’intesa.