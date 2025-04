Oasport.it - LIVE Bielorussia-Italia 1-1, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: inizia la ripresa, chi strapperà il pass?

17.13 Luksha sale palla al piede e calcia verso la porta sbattendo contro il muro di Rosseti17.31 De Oira sbaglia l'appoggio per Pulvirenti.17.42aggio impreciso dellache regala una rimessa laterale all'.18.01 De Oira fa la sponda per Musumeci che tira di prima con il sinistro guadagnando un corner.18.17 Musumeci appoggia il pallone fuori verso Motta che tira di prima. Il pallone si impenna e termina sopra la traversa18.35 Rimessa laterale per lache in queste prime fasi dellanon ha mai superato la metà campo palla al piiede.19.09 De Oira controlla il pallone ma non trova lo spazio per la conclusione20.00 Si riparte!la seconda frazione con gli azzurri subito all'attaccoIl primo pallone dellasarà dell'