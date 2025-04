Sololaroma.it - Hoffenheim-Mainz, il pronostico di Bundesliga: match da gol e over

Dopo la tre giorni in Champions, Europa e Conference League con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, sabato 11 aprile, ci aspettano ben 6 partite valide per il 29° turno di, tra cui cinque alle 15:30: tra queste troviamo anche, che si sfideranno alla PreZero Arena. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.50, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.45 e 2.65.Come arrivano alL’arriva alla partita dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Lipsia. Dopo aver attraversato un momento positivo, la squadra guidata da Ilzer ha subito un brusco rallentamento nell’ultimo mese, raccogliendo solamente due punti in quattro partite.