Conosce bene Conte, la rivelazione in diretta: "Futuro? Vi dico cosa farà"

C’è ancora incertezza in merito aldi Antonio, tuttora in bilico viste le numerose voci di mercato che lo hanno accostato a tanti club di recente. Tuttavia, chiil mister del Napoli, ha un’idea ben chiara sulla sua scelta.Massimo Carrera, che ha fatto parte per cinque stagioni dello staff tecnico di Antoniotra Juventus e Nazionale italiana, ha espresso la propria opinione in merito al prosieguo della carriera dell’allenatore salentino, visti i forti accostamenti a club come i bianconeri e il Milan nelle ultime settimane. D’altronde, il nome dirimane tra i più ambiti nel mercato degli allenatori ed è tra i migliori per la ricostruzione di progetti vincenti, come dimostratosi in questa stagione di “rifondazione” alla guida dei partenopei.dial Napoli, parla Carrera: “Lui vuole faree vincere”In merito alla domanda riguardo ildi Antonio, Carrera ha espresso la propria opinione in maniera chiara e senza troppi dubbi, confermando l’affezione del leccese nei confronti della piazza e del progetto del Napoli, che si consoliderebbe ulteriormente in caso di successi importanti già al termine della stagione in corso.