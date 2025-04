Helveg carica il Milan | Coppa Italia? Vincerla vorrebbe dire battere l’Inter

Helveg suona la carica verso la sfida di ritorno in Coppa Italia tra Inter e Milan: l’ex rossonero si esprime sulla sfida tra rossoneri e nerazzurriThomas Helveg, l’esterno danese con un passato anche nell’Inter. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Le dicharazioni a La Gazzetta dello sport dell’ex Milan sulla sfida tra rossoneri e nerazzurri:LE PAROLE – «Non sarebbe male perché vorrebbe dire eliminare in semifinale l’Inter e giocare in Europa League. I derby di Milano li ho vissuti con entrambe le maglie e me li ricordo bene: in carriera non ho mai trovato gare così avvincenti e sentite dalla gente»ItaliaNI – «In futuro avere più Italiani in campo non è una scelta sbagliata, ma non è facile da realizzare perché la possibilità di scelta sul mercato è ridotta»COSA E’ MANCATO – «Forse sono mancate un po’ di calma e di stabilità. Internews24.com - Helveg carica il Milan: «Coppa Italia? Vincerla vorrebbe dire battere l’Inter» Leggi su Internews24.com di Redazionesuona laverso la sfida di ritorno intra Inter e: l’ex rossonero si esprime sulla sfida tra rossoneri e nerazzurriThomas, l’esterno danese con un passato anche nel. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Le dicharazioni a La Gazzetta dello sport dell’exsulla sfida tra rossoneri e nerazzurri:LE PAROLE – «Non sarebbe male perchéeliminare in semifinalee giocare in Europa League. I derby dio li ho vissuti con entrambe le maglie e me li ricordo bene: in carriera non ho mai trovato gare così avvincenti e sentite dalla gente»NI – «In futuro avere piùni in campo non è una scelta sbagliata, ma non è facile da realizzare perché la possibilità di scelta sul mercato è ridotta»COSA E’ MANCATO – «Forse sono mancate un po’ di calma e di stabilità.

