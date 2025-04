Un concerto in omaggio alla primavera tra grandi classici e colonne sonore

concerto dedicato alla primavera tra grandi classici e colonne sonore. Sabato 12 aprile, alle 17.30, il Salone del Convitto Nazionale di Arezzo sarà sede di un pomeriggio all’insegna della musica che unirà l’associazione corale Symphonia di Pratovecchio Stia e l’Orchestra a Plettro “Città di. Arezzonotizie.it - Un concerto in omaggio alla primavera tra grandi classici e colonne sonore Leggi su Arezzonotizie.it Undedicatotra. Sabato 12 aprile, alle 17.30, il Salone del Convitto Nazionale di Arezzo sarà sede di un pomeriggio all’insegna della musica che unirà l’associazione corale Symphonia di Pratovecchio Stia e l’Orchestra a Plettro “Città di.

Arezzo, un concerto in omaggio alla primavera tra grandi classici e colonne sonore. Eventi segnalati dai Comuni. L'omaggio musicale per ricordare il grande Johann Sebastian Bach.

