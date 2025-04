Strage del viadotto Acqualonga | è definitiva la condanna a 6 anni per Giovanni Castellucci

Strage del viadotto Acqualonga, avvenuta il 28 luglio 2013 nei pressi di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. In quell'incidente, un pullman precipitò dal viadotto, causando la morte di 40 persone. I giudici della Suprema Corte hanno reso definitiva la condanna a 6 anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi), riconoscendolo colpevole di disastro colposo e omicidio colposo.La sentenza conferma anche le altre condanne inflitte in secondo grado. Tra queste spiccano i 9 anni per Gennaro Lametta, proprietario del mezzo coinvolto nella tragedia, e i 4 anni per Antonietta Ceriola, all'epoca dipendente della motorizzazione civile di Napoli. Le responsabilità penali sono state riconosciute anche per numerosi dirigenti e dipendenti del Tronco autostradale di competenza, coinvolti nella lunga catena di omissioni e negligenze.

