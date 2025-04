Movieplayer.it - 2001: Odissea nello spazio, in arrivo Monolith: il documentario sull’eredità del capolavoro di Kubrick

Leonardo DiCaprio è tra i produttori di, il nuovoche analizza l'impatto rivoluzionario di, ildi Stanley, sulla fantascienza e sulla storia del cinema. Nel 1968, Stanleyriscrisse le regole del cinema fantascientifico con, un'opera che avrebbe influenzato generazioni di registi e spettatori. Oggi, a distanza di quasi sessant'anni, gli eredi del cineasta collaborano alla realizzazione di unche ne racconta l'impatto duraturo e la portata innovativa.: ilsull'influenza diIl progetto, intitolato, sarà sviluppato in collaborazione con lo StanleyFilm Archive. Tra i produttori figurano nomi di primo piano: Mike Medavoy e Michael Lee Peterson per Phoenix Pictures, Jason Clark di Catchlight Studios, Sean Richard, Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson per Appian .