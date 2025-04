Calciomercato.it - Roma, nome nuovo per i giallorossi e sondaggio per un top della difesa: intreccio con Huijsen | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime di mercato suinella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale YoutubeNon solo ilallenatore. Parallelamente, laprosegue i contatti sul mercato per redigere un primo elenco di nomi, da analizzare con il tecnico che allenerà la squadra giallorossa il prossimo anno. E se c’è unda fare per il centrocampo oltre ai profili già seguiti in Italia, quello di Cissé del Rennes è considerato sicuramente uno dei più interessanti per il club., Cissé nel mirino (Instagram) – Calciomercato.itClasse 2004, duttile, il francese può agire anche come trequartista: costa sui 10-15 milioni di euro e piace anche ad altre società in Europa. Nella trasmissione di oggi ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda su youtube, è stato affrontato quindi anche l’argomento mercato, che procede seguendo le indicazioni tracciate dal club.